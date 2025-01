Confira os prazos para o pagamento parcelado do IPTU 2025 de Três Lagoas

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 já pode ser consultado e pago. Quem optar pelo pagamento integral até 11 de março terá desconto de 20% no valor total.

Distribuição dos carnês

Os carnês começaram a ser entregues pelos Correios em 20 de janeiro. Contribuintes que ainda não receberam o documento podem acessar a versão digital no site oficial da Prefeitura (www.treslagoas.ms.gov.br).

Como acessar a guia online

Para emitir a guia, acesse a aba “Tributos > IPTU > Imobiliário” no site, insira o CPF ou CNPJ e o BIC nos campos indicados e imprima o boleto.

Retirada presencial

A guia também pode ser retirada no Setor de Tributação, localizado no Paço Municipal, no cruzamento das avenidas Antonio Trajano e Rosário Congro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.