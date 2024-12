Contrabandista de cigarro foge de abordagem e colide com veículo em Água Clara

Durante patrulhamento na BR-262, no perímetro urbano de Água Clara, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou um Ford Ka vermelho com falha no sistema de iluminação, trafegando no sentido Ribas do Rio Pardo – Água Clara. Ao tentarem abordar o veículo, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o condutor dirigiu de forma perigosa, realizando ultrapassagens proibidas, ignorando placas de sinalização e desrespeitando paradas obrigatórias, colocando em risco pedestres e outros motoristas.