Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora ofertou média de 950 quilos de carne

O Hospital Auxiliadora realizou uma costela beneficente no domingo (10), a ação contou com uma média de 950 quilos de carne. O objetivo foi arrecadar recursos para a compra de novas poltronas destinadas aos acompanhantes de pacientes da unidade.

A coordenadora da pastoral do hospital, Irmã Iara Maria Poffo, destacou a importância do evento para proporcionar mais conforto aos acompanhantes. “Com certeza, os acompanhantes dos pacientes poderão se sentir melhor. Percebemos que a comunidade realmente se faz presente, porque é uma ação em benefício de todos”, afirmou.

O diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeiron, também esteve envolvido na organização do evento, inclusive no apoio ao estacionamento. “Quero agradecer a presença de todos, a audiência de vocês e reforçar que a sociedade está demonstrando o quanto o Hospital Auxiliadora tem avançado. Graças a eventos como este, estamos confiantes no sucesso. Com certeza vamos conseguir comprar as poltronas para os acompanhantes dos pacientes do SUS”, declarou.