Motorista sem CNH atropela criança em faixa de pedestre no Centro e foge

Após o impacto, a motorista parou o veículo, mas, em um momento de distração das pessoas que estavam no local, fugiu e se refugiou dentro de uma loja no antigo Mercadão Municipal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes municipais de trânsito foram acionados. A criança foi socorrida consciente, orientada e com escoriações leves.

De acordo com testemunhas, o menino estava acompanhado da mãe e de um tio quando tentaram atravessar a via, do mercado em direção ao canteiro central. Um veículo que trafegava na faixa da direita parou para permitir a passagem da família, porém, uma motorista que conduzia um Fiat Uno não reduziu a velocidade ao se aproximar da faixa. Mesmo com o outro carro parado sinalizando a passagem de pedestres, a condutora não freou a tempo e atingiu a criança.

Minutos depois, um homem que se apresentou como patrão da motorista compareceu ao local. Questionado sobre o paradeiro da condutora, ele afirmou que ela estava em estado de choque e que iria até a delegacia assim que se acalmasse. Ele também informou que a mulher não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com a documentação atrasada.

A Polícia Militar fez contato com a motorista e a conduziu, junto com o carro, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). No local, foram registrados os crimes de trânsito por dirigir sem habilitação, avançar sobre a faixa de pedestres e conduzir veículo com documentação vencida. Além disso, ela poderá responder por lesão corporal dolosa, pois, ao dirigir sem CNH, assumiu o risco de causar o acidente. As autoridades ainda avaliam a inclusão do crime de evasão do local do acidente.