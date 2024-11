Cuidados maternos e neonatais são temas da campanha Novembro Roxo deste ano

Neste mês de novembro, dedicado à conscientização sobre a prematuridade, o tema da campanha Novembro Roxo é ‘Cuidados maternos e neonatais de qualidade em todos os lugares’, em referência ao Dia Mundial da Prematuridade, que foi celebrado neste domingo (17). No Brasil, 1 a cada 10 bebês nasce antes das 37 semanas de gestação, colocando o país entre os 10 com maior número de partos prematuros no mundo.

Para fortalecer o apoio às famílias, o Ministério da Saúde criou, em setembro, a Rede Alyne, uma iniciativa que busca melhorar o cuidado materno-infantil e garantir assistência integral às mulheres e recém-nascidos em todo o país. A prevenção do parto prematuro é um passo essencial para reduzir a mortalidade infantil e depende de um pré-natal de qualidade, realizado pela Atenção Primária à Saúde (APS), com acompanhamento da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nos casos de gravidez de risco, é necessário o encaminhamento para serviços especializados. Quando o parto prematuro ocorre, cuidados rigorosos são indispensáveis para diminuir a morbimortalidade neonatal.

Bebês prematuros podem enfrentar diversas complicações devido à imaturidade dos órgãos e sistemas, como dificuldades respiratórias, problemas cardíacos, gastrointestinais, de imunidade, e questões ligadas ao sistema nervoso central, visão e audição. Apesar de muitos se desenvolverem bem, as intercorrências são frequentes.