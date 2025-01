Cuidados para aproveitar as férias de verão com as crianças

Com a chegada das férias de verão, muitos brasileiros aproveitam para viajar em família, o que representa 61% dos passeios, segundo a pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025”, realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. Para garantir uma viagem tranquila, é importante planejar com antecedência e adotar cuidados específicos para as crianças.

Sustentabilidade: Ensine as crianças a descartar o lixo corretamente. Leve sacolas plásticas para recolher materiais descartados.

Preservar o meio ambiente é fundamental para um turismo responsável.

Antes de contratar operadores turísticos, verifique se estão cadastrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do MTur. Isso garante maior segurança para você e sua família.

Combate à exploração infantil

O Ministério do Turismo reforça o compromisso contra a exploração sexual de crianças e adolescentes por meio do Código de Conduta do Brasil. Empresas parceiras do programa se comprometem a atuar na prevenção dessa violência. Materiais como cursos, manuais e podcasts estão disponíveis para quem deseja apoiar a iniciativa.

Diversão e conscientização

Com tudo preparado, monte uma playlist para animar o trajeto e aproveite para registrar os momentos em família. Publicações no Instagram com a hashtag #MTur podem aparecer no feed oficial do Ministério.

*Com informações do Governo Federal