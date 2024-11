Curso de Engenharia de Produção da Aems conquista nota 4 em avaliação do MEC

O curso de Engenharia de Produção das Faculdades Integradas de Três Lagoas, mantido pela Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (Aems), foi recentemente avaliado com nota 4 pelo Ministério da Educação (MEC). Essa conquista ressalta a qualidade do ensino oferecido e o compromisso da instituição em preparar profissionais aptos para as demandas do mercado.

A Aems, fundada em 1989 e localizada em Três Lagoas, possui uma infraestrutura moderna com mais de 100 salas de aula, uma biblioteca com mais de 70.000 volumes em um espaço de mil metros quadrados e áreas de estudo individualizadas. Com especializações e MBAs, a instituição oferece formação completa e prepara os alunos para os desafios do mercado de trabalho. O curso de Engenharia de Produção da Aems é projetado para desenvolver profissionais com habilidades técnicas e gerenciais, capacitando-os a otimizar processos produtivos, reduzir custos e aumentar a eficiência nas operações industriais. Por meio de uma grade curricular que abrange disciplinas como gestão da qualidade, logística e planejamento de produção.

“O curso de Engenharia de Produção se destaca pelo alto índice de empregabilidade e pela rápida inserção de seus alunos em estágios, especialmente em empresas da região como Metalfrio, Suzano e Eldorado“, afirma Carla Leite, coordenadora do curso. Esse sucesso é resultado da abordagem prática, que inclui disciplinas como química, onde os alunos realizam experimentos como destilação e testes, além de física e matemática, garantindo uma sólida base teórica e prática.