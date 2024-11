Decoração natalina terá inauguração com shows e praça de alimentação

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou que ocorrerá a inauguração das luzes de Natal, , nesta quinta-feira (14), na Esplanada NOB. A cerimônia contará com apresentações culturais, shows, barracas de artesanato e uma praça de alimentação com diversas opções.

A festividade seguirá até o dia 16 de novembro, mas as luzes permanecerão acesas até janeiro de 2025. A organização preparou uma estrutura com tenda, garantindo que, em caso de chuva, todos possam aproveitar a celebração sem preocupações. Com o acender das luzes em diversos pontos da cidade, a “Cidade do Natal” será oficialmente aberta à visitação.