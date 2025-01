Defesa Civil de Três Lagoas emite alerta laranja para chuvas intensas e ventania nesta segunda-feira

A Defesa Civil de Três Lagoas, com base em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um novo alerta, agora laranja, válido para esta segunda-feira (27), para parte do rstado de Mato Grosso do Sul. O alerta destaca o risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos que podem atingir até 100 km/h, representando um grau de perigo significativo.

Além de Três Lagoas, o alerta inclui cidades como Água Clara, Campo Grande, Dourados, Selvíria e Aparecida do Taboado. Devido às condições climáticas adversas, a recomendação é que a população evite áreas de risco e se mantenha informada sobre a evolução do tempo.

Com a possibilidade de tempestades de 30 e 60mm por hora ou até 100mm por dia e ventos fortes de até 100 km/h, é fundamental redobrar os cuidados no trânsito e em atividades ao ar livre. Esse alerta laranja foi emitido após um alerta amarelo emitido na semana passada, elevado em razão do agravamento das condições meteorológicas.