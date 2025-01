Defesa Civil emite alerta para tempestade nesta quinta-feira em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, indicando tempestades em Três Lagoas, com chuvas de até 50 mm em 24 horas, e ventos de 40 a 60km/h, com queda de granizo. Além das previsões para esta quinta-feira, ela se entende até o dia 28 de janeiro, indicando maior probabilidade de tempestades com acumulados de chuvas significativas.

Em resposta a essa previsão, a Defesa Civil do município, representada pelo coordenador Celso Souza, alertou para que todos os moradores redobrem a atenção e adotem medidas preventivas para garantir a segurança.

Celso pontuou que todos devem ficar em alerta e a principal recomendação é evitar deixar carros estacionados debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos ou mesmo das próprias árvores. Outra orientação importante é retirar os eletrodomésticos da tomada, evitando danos causados por descargas elétricas.