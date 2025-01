Delegado do SIG de Três Lagoas fala sobre investigação de duplo homicídio

O delegado titular do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, Ricardo Henrique Cavagna, informou que as investigações sobre o duplo homicídio ocorrido na Vila Piloto estão avançadas. Os jovens Kaledy Nogueira, de 21 anos, e Oliver Danilo Andrade, de 18 anos, foram mortos a tiros dentro de uma residência, e uma idosa foi ferida no ataque.

Segundo o delegado, todas as unidades da Polícia Civil da cidade estão mobilizadas no caso devido à gravidade do crime. “As investigações começaram imediatamente após o ocorrido e têm prosseguido com coleta de imagens, depoimentos de testemunhas e informações informais de colaboradores“, afirmou.

Kaledy e Oliver eram amigos, de acordo com as apurações. Testemunhas apontaram um possível desentendimento entre moradores de bairros diferentes, mas o delegado descartou a existência de grupos rivais ou facções organizadas. “Não temos elementos para afirmar que sejam gangues ou organizações criminosas. Trata-se de pessoas de bairros distintos que se desentenderam, com brigas inclusive pelas redes sociais“, explicou.