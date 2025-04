Departamento de Trânsito deve remanejar semáforos da Clodoaldo Garcia

Além disso, a rua Maria Guilhermina Esteves também terá mudanças. Um pequeno trecho da via, com menos de 100 metros, passará a ter mão única, o que permitirá a retirada de mais um semáforo do local. A nova configuração deve direcionar o fluxo para a Custódio Andrias, reorganizando o tráfego da região.

Essas alterações fazem parte de um conjunto de ações do Departamento de Trânsito, que atua também na prevenção de acidentes. De acordo com José Aparecido, Três Lagoas registra atualmente uma média preocupante de quase cinco acidentes de trânsito por dia. Só no último mês, foram 25 ocorrências, com uma vítima fatal.

“Infelizmente, o número de mortes no trânsito cresceu 34% de 2023 para 2024. No ano passado, perdemos 14 pessoas em sinistros. Este ano, já registramos uma vítima fatal. São vidas que poderiam ser poupadas se houvesse mais consciência e respeito nas vias”, alertou o diretor.

Ele reforça que a maioria dos acidentes é causada por falhas humanas, como desrespeito ao sinal vermelho, uso de celular ao volante e desatenção de pedestres. Outro fator de preocupação é a elevada utilização de bicicletas elétricas, que ainda precisam de regulamentação adequada no município.

As mudanças anunciadas fazem parte da programação da 19ª Semana Municipal de Trânsito, que marca também a preparação para o Maio Amarelo — movimento nacional de conscientização pela segurança no trânsito. Durante esta semana, estão previstas palestras educativas em escolas e empresas, além de ações de orientação com os agentes de trânsito em diversos pontos da cidade.

“A ideia é organizar um trânsito mais humano e seguro, com o envolvimento de todos: motoristas, ciclistas e pedestres. Só assim conseguiremos preservar vidas”, finalizou Moraes.