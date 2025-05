Deputado Coronel David fala sobre entrega de van e sobre o futuro do PL em MS

“Três Lagoas pode contar com meu compromisso, sempre a pedido do vereador Sargento Rodrigues, que representa muito bem sua comunidade”, afirmou David.

“A van entregue é de primeiro mundo, toda equipada, e será essencial para o trabalho social da instituição. O Coronel David é, sem dúvida, o deputado mais atuante do Mato Grosso do Sul e sempre retorna a Três Lagoas com ações concretas”, disse o parlamentar.

Coronel David destacou que a van, adquirida com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, será utilizada pela Igreja Peniel no transporte de pessoas atendidas pelo projeto de recuperação de dependentes químicos.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, o deputado estadual Coronel David (PL) esteve nos estúdios da TVC e da Cultura FM acompanhado do vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, para falar sobre a entrega de uma van à Igreja Peniel e outros investimentos no município de Três Lagoas.

Coronel David também comentou sobre sua recente nomeação como presidente do PL em Campo Grande. Segundo ele, sua liderança no partido reflete a confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente estadual do PL, Tenente Portela.

Questionado sobre os rumos do partido para as próximas eleições, o deputado foi enfático:

“Nosso foco é fortalecer o conservadorismo e eleger dois senadores alinhados com os valores defendidos pelo presidente Bolsonaro. Precisamos resgatar o equilíbrio entre os poderes da República”.

David ainda ressaltou a importância de unificar a direita no Estado e destacou a atuação da nova presidente do diretório do PL em Três Lagoas, Mara, nome indicado com o apoio da executiva nacional do partido.

“Nosso objetivo é ampliar a bancada estadual e federal e preparar uma candidatura forte para a presidência em 2026”, declarou.

Compromisso com Três Lagoas

O deputado reforçou seu compromisso com a população de Três Lagoas.