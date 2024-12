Desemprego cai para 6,1% e atinge menor taxa da história

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,1% no trimestre encerrado em novembro de 2024, o menor índice desde o início da série histórica da Pnad Contínua, em 2012. Isso equivale a 6,8 milhões de pessoas buscando trabalho, o menor número desde 2014. Em relação ao trimestre anterior, 510 mil pessoas deixaram o desemprego, e, em comparação com 2023, 1,4 milhão de pessoas conseguiram trabalho.

Crescimento da ocupação e empregos com carteira assinada

O número de trabalhadores ocupados chegou a 103,9 milhões, um novo recorde. No setor privado, os empregos formais (com carteira assinada) atingiram 39,1 milhões, enquanto o setor público emprega 12,8 milhões de pessoas. A taxa de informalidade ficou em 38,7%, com 40,3 milhões de trabalhadores atuando de maneira informal.

Setores em alta

A ocupação cresceu principalmente na Indústria, Construção, Administração Pública e Serviços Domésticos, que juntas geraram 967 mil novos empregos no trimestre. Em comparação com o ano passado, sete setores, incluindo Comércio e Transporte, adicionaram 3,5 milhões de trabalhadores ao mercado.