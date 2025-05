Desfile cívico será no sábado, dia 14, para atrair mais público e movimentar o comércio

Neste ano, o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagoas será realizado no dia 14 de junho, um sábado, e não no domingo, dia 15, aniversário da cidade, como de costume. A mudança foi anunciada pela prefeitura para permitir que a população participe tanto do show do cantor Gusttavo Lima, no Parque de Exposições, no dia 14, quanto do desfile, que acontecerá no mesmo dia.

Além disso, a antecipação para o sábado tem o objetivo de estimular o movimento no comércio local. A ideia, segundo a organização, é que o desfile comece cedo — com concentração às 7h30 na Praça Ramez Tebet e início às 8h na avenida Rosário Congro — e, após seu encerramento, o público aproveite para passear e consumir nas lojas da região central, contribuindo com a economia da cidade.

A mudança faz parte de uma estratégia para ampliar a participação da comunidade nas celebrações dos 110 anos de Três Lagoas.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), o evento terá como tema “Três Lagoas 110 anos: De um povoado a uma grande potência”, e buscará valorizar a história e o desenvolvimento do município.