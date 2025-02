Desinteresse e dificuldades no aprendizado podem indicar problemas de visão em crianças

Com a volta às aulas, muitos pais se preocupam com material escolar e uniformes, mas um detalhe essencial pode passar despercebido: a saúde dos olhos das crianças. Problemas de visão, como miopia e astigmatismo, podem afetar diretamente o desempenho escolar, dificultando a leitura e a concentração.

A gerente do Instituto Visão Solidária, Aline Matias, destacou que, nesta época do ano, a procura por óculos aumenta, pois os primeiros sinais costumam surgir na sala de aula. “As vendas crescem bastante, e algumas mães que já têm o diagnóstico dos filhos procuram com antecedência para que eles iniciem o ano letivo com o grau apropriado”, explicou.

O oftalmologista, Pablo Bosco, alerta que crianças míopes, por exemplo, tendem a apertar os olhos para enxergar a lousa ou se queixam de dificuldade para ver de longe. “Quando a criança fecha os olhos para olhar à distância, geralmente há algum grau de problema de visão”, pontuou. Já o astigmatismo pode causar visão turva, tanto de perto quanto de longe, além de gerar dores de cabeça e cansaço visual.