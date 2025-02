Dois acidentes são registrados na área Central de Três Lagoas e deixam feridos

Dois acidentes quase simultâneos foram registrados na área Central de Três Lagoas, deixando duas pessoas feridas, na tarde de segunda-feira (3).

O primeiro ocorreu no cruzamento da rua Oscar Guimarães com a rua Dr. Munir Thomé. No local, os agentes municipais de trânsito foram acionados para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro a uma idosa encontrada caída no chão. Segundo o motorista envolvido, a mulher teria se assustado e caído, sofrendo escoriações. A vítima recebeu os primeiros socorros da equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) e foi imobilizada antes de ser levada para a viatura.

Após coletar informações da vítima e do condutor, os agentes de trânsito encaminharam um relatório do ocorrido à Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).