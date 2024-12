Dia 'D' da Dengue é com ação educativa no Centro de Três Lagoas

O setor de Endemias da Secretaria de Saúde de Três Lagoas encerrou, nesta terça-feira (17), as ações de combate à dengue com uma blitz educativa realizada no Centro da cidade. A iniciativa atraiu a atenção de pedestres e comerciantes, oferecendo orientações sobre como prevenir o mosquito Aedes aegypti.

Desde o início de dezembro, agentes de saúde e endemias visitaram 95 entidades, entre empresas privadas e órgãos públicos, e eliminaram 112 focos do mosquito transmissor. “Muitos desses locais apresentavam larvas que poderiam se tornar criadouros, gerando um aumento na população do vetor e, consequentemente, no número de casos de dengue. Foi um trabalho bastante produtivo”, explicou o coordenador do setor, Alcides Ferreira.

Ferreira destacou que todas as entidades receberam orientações sobre medidas preventivas e, em casos específicos, foram feitas recomendações para reformas ou limpeza, como a instalação de telas em caixas d’água. “Até o Paço Municipal foi vistoriado na semana passada. Em cada local, os responsáveis foram informados sobre os cuidados necessários para evitar criadouros do mosquito”, acrescentou.