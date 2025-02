Dnit sugere dicas para o transporte de crianças na volta às aulas

Com o aumento do fluxo de veículos no período de volta às aulas, a atenção no trânsito deve ser intensificada para evitar acidentes e reduzir o estresse no deslocamento. Condutores, pedestres, ciclistas e motociclistas devem adotar comportamentos seguros e respeitar as regras de trânsito.

Dicas para um trânsito mais seguro