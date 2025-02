Doença ‘Seca da Mangueira’ tem afetado árvores em Três Lagoas

Seca (morte) progressiva da árvore a qual pode ocorrer da copa para as raízes ou das raízes para a copa.

A Seca da Mangueira é causada por um fungo da espécie Ceratocistis fimbriata o qual tem como vetor o besouro Hypocryphalus mangiferae, conhecido popularmente como broca-da-mangueira. Esse besouro ao atacar a Mangueira e perfurar o caule, leva consigo o fungo. É observado também que em alguns casos as árvores podem ser infectadas pelo fungo através das raízes mesmo se o besouro não estiver presente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas alerta a população sobre a ocorrência da doença conhecida como “Seca da Mangueira” no município. Essa enfermidade afeta árvores da espécie Mangifera, as quais são popularmente conhecidas como Mangueira e pode levar à morte das mesmas em pouco tempo, causando prejuízos ambientais e econômicos.

Podas sanitárias: para remover galhos mortos e descartar corretamente o material contaminado.

Evitar o estresse hídrico: manter o solo irrigado durante períodos de estiagem prolongada.

Nutrição adequada através da adubação: garantindo que o solo tenha os nutrientes necessários para fortalecer a planta uma vez que árvores enfraquecidas são mais atacadas pelos besouros.

Instalação de armadilhas (uma por planta): confeccionadas com recipiente de plástico, com furos na parte superior (volume equivalente a 1 – 2 L), contendo 200 a 300 mL de álcool etílico. A superfície externa deverá ser untada com óleo, para adesividade dos insetos atraídos pelo álcool. O óleo e o álcool deverão ser renovados a cada 30 dias. A pintura da armadilha, na cor amarela ou branca, aumenta a captura dos insetos.

A prefeitura reforça que a queima do material contaminado não é recomendada. A eliminação correta dos galhos e troncos infectados deve ser feita no “Buracão do Jupiá” logo após o corte para evitar que os besouros e a doença atinjam outras árvores.

Para mais informações sobre a “Seca da Mangueira”, entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) pelo 67 99182-3258 para orientações.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas