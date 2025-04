Dois adultos são presos e dois adolescentes apreendidos durante operação da Polícia Civil e PM

De acordo com a Polícia Civil , as investigações começaram após denúncias apontarem que suspeitos armados estariam utilizando imóveis da região como ponto de apoio para práticas criminosas. A partir das informações recebidas, foram realizados levantamentos e troca de dados entre os setores de inteligência, permitindo a identificação dos alvos e a representação judicial pelos mandados.

Apreensões

No primeiro endereço, um homem foi preso em flagrante juntamente e um menor, de 14 anos, apreendido. No local, foram encontrados dois revólveres — um calibre .32 e outro calibre .38, ambos municiados —, além de dinheiro fracionado, celulares e uma ligação clandestina de energia. Já no segundo imóvel, outro homem foi detido e um menor de idade apreendido. A equipe encontrou uma motocicleta com registro de furto, 13 celulares, porções de crack, materiais usados no tráfico e dinheiro.

Os adultos foram encaminhados ao presídio da cidade, enquanto os menores seguem à disposição da Justiça e deverão ser levados para o sistema sóciodeducativo. A Polícia Civil destacou que a ação demonstra o comprometimento das instituições na repressão qualificada ao crime e reforçou o papel da população no envio de denúncias anônimas pelo telefone (67) 99991-6698.