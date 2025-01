Dois roubos à mão armada são registrados em Três Lagoas nesta quarta-feira

Dois roubos à mão armada ocorreram em diferentes pontos de Três Lagoas, mobilizando a Polícia Militar, na noite desta quarta-feira. Um dos casos envolveu o roubo de uma bicicleta elétrica e o outro de uma carteira.

Primeiro caso

O primeiro roubo aconteceu por volta das 22h, no cruzamento das ruas Manoel Custódio de Queiroz e Oreste Prata Tibery. A vítima, um jovem de 20 anos, estava transitando com sua bicicleta elétrica quando foi surpreendida por dois indivíduos armados, possivelmente com uma pistola ou um simulacro. Os criminosos bloquearam sua passagem e anunciaram o assalto. Após a ação, fugiram em direção ao bairro Vila Alegre, deixando para trás uma bicicleta velha.