Duas empresas anunciam instalação em Três Lagoas e reforçam o desenvolvimento

Três Lagoas continua a se consolidar como um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul com a confirmação da instalação de duas novas empresas: a Andritz e a White Martins. A chegada dessas empresas reforça a vocação econômica do município, especialmente no setor de celulose e papel, e deve gerar novos empregos e movimentar a economia local.

O grupo internacional de tecnologia Andritz anunciou a construção de um centro de serviços de última geração para equipamentos de celulose e papel. O empreendimento atenderá principalmente as fábricas de Mato Grosso do Sul e regiões vizinhas, oferecendo serviços como reparação, reconstrução, atualização de equipamentos e manutenção. Também servirá como centro de fabricação e distribuição, garantindo a disponibilidade de peças estratégicas para a indústria.

A unidade será instalada às margens da BR-158, no bairro Montanini, em um terreno de 30.000 m², sendo 6.000 m² destinados à oficina e outros 6.000 m² à preservação ambiental. A previsão é que o empreendimento fique pronto no primeiro trimestre de 2026, criando cerca de 50 empregos diretos e 150 indiretos. Quando entrar totalmente em operação, o núcleo deverá empregar mais de 130 trabalhadores.

Já a White Martins, referência na produção e distribuição de gases industriais e medicinais, investirá cerca de R$ 15 milhões em Três Lagoas. A nova unidade atenderá à crescente demanda da indústria de celulose, garantindo maior eficiência logística e suporte às empresas já instaladas, como Suzano, Eldorado e Arauco.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marco Antônio Gomes Júnior, ressaltou a importância dessas novas empresas para o município. Segundo ele, a localização estratégica de Três Lagoas e os incentivos fiscais estaduais vigentes até 2032 têm sido decisivos para atrair novos investimentos. “Nosso objetivo é adensar a cadeia produtiva da celulose, trazendo empresas que prestam serviços para esse setor, como a Andritz. Além disso, estamos em contato com a White Martins para consolidar sua planta aqui. A logística favorável e o crescimento da indústria de celulose justificam esse movimento”, afirmou o secretário.

Marco Antônio também destacou os esforços da gestão municipal para impulsionar o desenvolvimento econômico. Desde o início da nova administração, a equipe tem mantido um diálogo próximo com o Sistema S e outras entidades para otimizar processos e facilitar a atração de investimentos. “Estamos fortalecendo a qualificação da mão de obra local por meio da Funtrab e buscando garantir que a infraestrutura da cidade esteja preparada para receber novas empresas e trabalhadores”, explicou.

O secretário enfatizou ainda a necessidade de promover Três Lagoas em eventos e reuniões do setor para atrair mais investidores. “Três Lagoas é um polo de celulose reconhecido internacionalmente. Precisamos estar presentes nos principais eventos para consolidar nossa posição e garantir que o município continue crescendo de forma sustentável”, destaco