Duplicação da via de acesso ao balneário de Três Lagoas avança com pavimentação asfáltica

A duplicação da avenida Jamil Jorge Salomão, em Três Lagoas, a principal via de acesso ao balneário municipal, avança com a execução da pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), por quase 2 km entre a rotatória de acesso ao Residencial Villa de León, Villa Dumont e a rotatória do condomínio Village do Lago.

A obra é realizada pela prefeitura municipal, por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Essa etapa é crucial para a finalização das obras, que incluem a criação de um canteiro central, ciclovia, faixa de estacionamento e iluminação em LED, aumentando a segurança e o conforto para motoristas, ciclistas e pedestres.