Economista dá dicas para começar 2025 sem dívidas

Rizzo enfatiza que as metas devem ser acessíveis e realistas, alertando que muitos desistem por estabelecer objetivos inalcançáveis. “Não adianta criar uma meta impossível, principalmente na vida financeira”, explica o economista. Ele sugere, por exemplo, definir a meta de não estar endividado em 2025, e traçar um plano, como revisar as contas mensalmente e pagar as dívidas aos poucos, evitando tentar quitá-las de uma vez, o que pode ser inviável.

Com o início de 2025, muitas pessoas aproveitam o momento para estabelecer novas metas, como iniciar atividades físicas, aprender um novo idioma ou buscar uma especialização. No entanto, o economista Marçal Rizzo ressalta a importância de também definir objetivos financeiros para garantir uma vida mais equilibrada. Segundo ele, é fundamental traçar metas de curto, médio e longo prazo para a área financeira e trabalhar para alcançá-las.

Para ele, a chave para alcançar esses objetivos é o autoconhecimento financeiro. “Coloque tudo na ponta do lápis”, recomenda. O economista sugere que as pessoas façam um diagnóstico financeiro, analisando os ganhos e identificando gastos desnecessários. A partir daí, é possível elaborar um plano para evitar dívidas e não gastar mais do que se ganha.

Embora reconheça a importância do lazer, Rizzo alerta que os gastos extras devem ser controlados para não ultrapassar o orçamento. “De vez em quando, sair para comer fora ou pedir um lanche é bom, mas não pode se tornar um hábito constante”, afirma. O economista conclui que, ao adotar essas práticas, as pessoas poderão ter mais controle sobre as finanças e evitar a dor de cabeça no final do mês.