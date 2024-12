Eldorado Brasil Celulose adota telemetria embarcada na Silvicultura

A Eldorado Brasil Celulose, passou a utilizar a telemetria embarcada na Silvicultura, considerada um marco para o setor, para expandir a capacidade de monitoramento remoto de máquinas e veículos, impactando positivamente no controle das operações florestais. A solução já é utilizada nas operações de Colheita, Biomassa, Estradas e Carregamento da madeira, com cerca de 200 equipamentos e veículos já embarcados.

Desde o mês de agosto, quando a Eldorado iniciou a implantação da tecnologia em campo, foram instalados computadores de bordo em mais de 200 máquinas e veículos, o que representa mais da metade das instalações previstas. O cronograma prevê que, até o final deste ano, serão 350 equipamentos com computadores de bordo instalados na Silvicultura, abrangendo 100% da operação, incluindo tratores, caminhões-pipa, caminhões-munck e outros. A previsão para finalizar a implementação total do projeto é até fevereiro de 2025.

“Com essa integração de dados e conectividade à distância realizada por meio da telemetria, a expectativa é que a empresa tenha um controle ainda mais robusto. Dentre as funções disponibilizadas, há alertas sonoros automáticos que podem alertar para situações onde requeiram atuações da equipe que esteja à distância, preservando também a segurança do colaborador”, ressalta Jozebio Esteves Gomes, Gerente de Competitividade e Facilities.

Empresas de grande porte, como a Eldorado, têm explorado ao máximo essas tecnologias para impulsionar suas operações florestais, desde o plantio até a colheita e o transporte de madeira. A Eldorado utiliza duas modalidades de monitoramento de máquinas: a telemetria nativa e as soluções embarcadas. A primeira funciona como uma linha direta entre as máquinas e os operadores em que, por meio da rede CAN (Controller Area Network), as máquinas florestais geram dados detalhados e instantâneos sobre parâmetros críticos e desempenho. Desta forma, a equipe de manutenção acompanha as informações de nível de óleo, temperatura do motor e possíveis falhas que possam surgir, prevenindo falhas graves e danos ao motor.

Já as soluções de telemetria embarcada possibilitam que, tanto as informações geradas pela máquina quanto as atividades de campo, sejam monitoradas remotamente pela Central de Monitoramento, permitindo que os apontamentos operacionais sejam digitalizados e automatizados, pois a tecnologia registra automaticamente se o equipamento está em operação ou parado. Isso possibilita uma visão clara sobre a eficiência da operação, consumo de combustível, tempos de ociosidade e outros indicadores para controle e gestão operacional.