Em 2024, foram diagnosticados 14 casos de hanseníase em Três Lagoas

Neste mês, é celebrado a campanha Janeiro Roxo, que visa a prevenção e diagnóstico precoce da hanseníase. Uma das doenças mais antigas do mundo, com relatos datados do século VI a.C., a hanseníase ainda carrega estigmas, mas, com os avanços da medicina, pode ser curada em até um ano.

A dermatologista Maria Angélica Gorga explicou que, desde a década de 80, o tratamento foi simplificado com o uso de três medicamentos, reduzindo o tempo de tratamento, que antes era vitalício. Contudo, o maior desafio ainda está no estigma social, com casos de rejeição familiar, como o de um paciente cuja esposa se distanciou dele emocionalmente após o diagnóstico.

Em 2023, foram diagnosticados cinco casos de hanseníase em Três Lagoas, número que subiu para 14 em 2024. Dos novos casos, cinco são graves, devido à demora no tratamento. A coordenadora do programa municipal de controle da doença, Thayse Cerzósimo, alertou para o medo de rejeição, que impede muitos pacientes de procurarem ajuda. A campanha Janeiro Roxo tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de buscar tratamento, que é gratuito pelo SUS.