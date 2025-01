Em Três Lagoas, diagnósticos e tratamentos de hanseníase diminuíram 12,5%

De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente com hanseníase, além de lidar com as dores da doença, é excluído socialmente.

O país ocupa a segunda posição mundial em número de novos casos de hanseníase diagnosticados todos os anos. A região Centro-Oeste está entre as que apresentam índices elevados, com maior incidência em áreas de vulnerabilidade social.

O slogan da campanha do Janeiro Roxo deste ano, “Hanseníase, Conhecer e Cuidar, de Janeiro a Janeiro”, visa conscientizar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce o ano todo, a fim de evitar as formas mais graves da doença.