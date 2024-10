Empresário é abandonado no bairro Montanini após 'sequestro relâmpago' em Três Lagoas

Um sequestro de um empresário foi registrado, na manhã desta quarta-feira (30), em uma transportadora, que fica na rua Jorge Elias Sebá, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O proprietário da empresa foi rendido por dois assaltantes no local logo após ter chegado para trabalhar.

As primeiras informações repassadas pela Polícia Militar são que a dupla entrado na transportadora, por volta de 6h45, pedindo por vaga de emprego. O empresário então atendeu os suspeitos, acreditando que eles queriam trabalhar, os levou para o escritório da empresa, ocasião em que foi anunciado o assalto. A vítima disse que não tinha dinheiro, no momento, no local. Os ladrões teriam rendido o empresário e o obrigado a entrar em uma pick-up Fiat Toro, de cor cinza, de propriedade dele.

O caso que teria começado como assalto, evoluiu para sequestro e os funcionários acionaram a Polícia Militar, que enviou a equipe da Força Tática para a transportadora. Os policiais fizeram a coleta das informações, realizaram buscas para localizar a vítima e prender os ladrões, que estariam armados. Após quase duas horas de monitoramento pela cidade, o empresário foi encontrado por um morador, na região do bairro Montanini, que fica na saída de Três Lagoas para o município de Selvíria, às margens da BR-158.