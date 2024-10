Empresários de Três Lagoas e da Capital discutem ações de Turismo

Em Campo Grande, a reunião será no dia 24, às 18h30, na Escola de Turismo e Gastronomia do Senac.

Em Três Lagoas, o encontro será no dia 23, das 14h às 16h, no Plenarinho da Câmara de Vereadores. A reunião tem como parceiros a associações locais, como Integra Costa Leste, IGR Costa Leste, Abrasel, Sindicato Rural, Associação Comercial, além de outras entidades.

Nos dias 23 e 24 de outubro, o Senac MS promove um encontro estratégico com empresários do setor de turismo de Três Lagoas e Campo Grande, reunindo administradores, gestores, executivos e trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes, agências de viagens e guias turísticos. O evento visa discutir novas ações e iniciativas voltadas para o crescimento sustentável do turismo na região, com base em pesquisas realizadas com empresários locais.

Foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 17 de outubro, no Setsul

Com adicionais, valor médio está em R$ 678,46

Durante os encontros, um dos destaques será a palestra de Aline Nandi, gerente de projetos do Instituto Del, que abordará a importância da sustentabilidade e das práticas ESG (Environmental, Social, and Governance) no turismo. A consultoria sobre a certificação internacional de turismo sustentável, oferecida pelo GSTC (Conselho Global de Turismo Sustentável), também será tema central.

O gerente do Senac em Três Lagoas, Ivan Murgi, participou do programa RCN Notícias de Três Lagoas, nesta terça-feira (22), e deu mais detalhes do evento.