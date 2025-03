Empresas de celulose abrem vagas para Três Lagoas e região

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas inicia a semana com um grande número de oportunidades para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Ao todo, são 423 vagas abertas, abrangendo diferentes áreas e perfis profissionais.

Segundo o diretor da Casa do Trabalhador, Sidney de Abreu, duas empresas estão recrutando ajudantes de reflorestamento, com processos seletivos programados para esta quarta-feira (19). “É uma oportunidade para quem deseja ingressar na área da silvicultura e ainda não conseguiu vaga nas grandes indústrias”, explicou Sidney. Os candidatos precisam retirar a carta de encaminhamento na Casa do Trabalhador antes de participar da seleção, que acontecerá tanto na sede da instituição quanto na unidade de uma das empresas contratantes.

Outra grande oportunidade é oferecida pela Eldorado Brasil, que segue com seu processo seletivo para ajudante de reflorestamento toda sexta-feira. “É mais uma chance para quem deseja atuar no setor florestal”, reforça Sidney.