Empresas podem participar da ‘Casa dos Sonhos’ 2025

Depois do sucesso estrondoso da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ do Grupo RCN, que se tornou um marco para Três Lagoas, em 2024, a procura da classe empresarial em fazer parte da 2ª edição deste ano é grande. Para os patrocinadores, essa é uma oportunidade para se destacarem na maior promoção de Três Lagoas.

A promoção ‘A Casa dos Sonhos’ do Grupo RCN proporcionou à população três-lagoense a possibilidade de conquistar a tão sonhada casa própria, enquanto os patrocinadores aproveitaram para alavancar as vendas e fortalecer marcas e produtos com a publicidade da promoção. Para o empresário Leandro Marani, dos Postos Nikey e Parati,o evento final com show de artistas regionais e nacionais, foi um marco pela grandiosidade. “Faz tempo que sou parceiro do Grupo RCN nas promoções, por confiança na credibilidade da empresa, mas esta promoção que presenteou uma casa foi algo surreal. E a festa de encerramento foi grandiosa demais, e ter a nossa marca, o nome dos nossos postos, associados ao evento, é gratificante’, ressaltou.

A novidade para esta edição é que a Promoção “A Casa dos Sonhos 2025” terá um formato mais interativo e atrativo para o público. Para as empresas, essa é uma chance única de se associar a uma promoção de grande porte.