Endrick e João Gabriel são medalha de prata de vôlei de praia em João Pessoa

A trajetória da dupla foi marcada por jogos intensos e emocionantes. “Acho que foi uma conquista gigante para a gente. Treinamos muito e conseguimos alcançar nosso objetivo”, afirmou João Gabriel. Endrick complementou a fala do colega. “Chegamos à final contra o Espírito Santo e levamos a partida para o tie-break. Apesar do cansaço, o resultado foi incrível para o nosso estado”, enfatizou Endrick.

A dupla João Gabriel de Oliveira e Endrick Augusto Queiroz, ambos de 17 anos, retornou a Três Lagoas nesta semana com dois feitos inéditos para o Mato Grosso do Sul, sendo a conquista da medalha de prata no vôlei de praia e a permanência do estado na primeira divisão da modalidade nos Jogos Escolares Brasileiros, realizados em João Pessoa, Paraíba.

A final contra o Espírito Santo foi disputada ponto a ponto. “Não conhecíamos nossos adversários e isso nos deixou um pouco tensos no início, mas nos adaptamos e demos o nosso melhor”, explicou João Gabriel. Apesar da derrota no tie-break, o esforço da dupla rendeu aplausos de torcedores locais e de outros estados que acompanharam a semifinal transmitida ao vivo.

A participação nos Jogos Escolares foi o último desafio sub-18 para João e Hendrick. No entanto, a dupla já está focada no futuro. “Vamos disputar a última etapa do Sul-Mato-Grossense e nos preparar para as competições sub-19 e sub-21 em 2025”, afirmou a técnica Ana Rita Muniz. Ela destacou que a equipe segue firme para garantir mais conquistas. “Eles vão continuar treinando e já em fevereiro teremos a primeira etapa do sub-21”, afirmou a técnica.