Entreter as crianças durante o período de férias é um desafio para família

O período de férias escolares, que dura em média dois meses, exige criatividade e dedicação dos pais para estimular as crianças e tornar o momento em família especial. Em Três Lagoas, a advogada Mayara Salgues, mãe de quatro filhos, compartilha estratégias para equilibrar a vida profissional e os cuidados com as crianças durante essa fase.

Mayara destaca a importância de uma rede de apoio, essencial para conciliar o trabalho e a criação dos filhos. “Tenho flexibilidade no trabalho e faço home office, mas, às vezes, preciso me ausentar. Conto com amigos e avós para ajudar. Além disso, evito telas sempre que possível, priorizando atividades como caça ao tesouro, andar de bicicleta e brincar no quintal. É fundamental para entreter e gastar a energia deles”, afirma.

Enquanto trabalha, Mayara reforça que a rede de apoio não se limita ao auxílio físico, mas também inclui suporte emocional. “Pais descansados são pais melhores. Ter com quem conversar, mesmo que à distância, faz toda a diferença para manter o equilíbrio”, acrescenta.