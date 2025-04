Equipe de atletismo de Três Lagoas conquista medalhas e se destaca em campeonato estadual

A equipe de atletismo da Prefeitura de Três Lagoas, vinculada à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), conquistou medalhas e obteve excelentes resultados de nível estadual nos dias 26 e 27 de abril, no Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-18 e na competição da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) nas categorias Sub-16 e Adulto.

O campeonato estadual foi realizado pela FAMS, com apoio da Fundesporte/Setesc. A competição foi um divisor de águas para a convocação de atletas para a seleção do estado de Mato Grosso do Sul, que representará o estado no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, que ocorrerá em Cuiabá (MT), de 6 a 8 de junho.

O grande destaque foi a atleta Maria Eduarda da Silva Santos, que retornou recentemente do Mundial de Atletismo na Sérvia, onde obteve a 5ª colocação na prova de salto triplo, de nível mundial.

Maria Eduarda também superou seu próprio recorde pessoal no salto em distância, atingindo a marca de 5,52 metros, o que a coloca como a líder do ranking nacional na categoria Sub-16. Além disso, ela também ocupa a primeira posição no ranking nacional Sub-16 no salto triplo.

RESULTADOS DE NOSSOS ATLETAS NA COMPETIÇÃO:

TORNEIO SUB-16

Pedro Manara – 1º lugar no arremesso de peso

Isabela Oliveira – 2º lugar no arremesso de peso e lançamento de disco

Leonardo Barbosa – 1º lugar no salto em distância e lançamento de dardo

Lucas Nicodemos – 1º lugar nos 100m com barreiras | 2º lugar no salto em distância

Sophia Lopes – 2º lugar nos 75m | 3º lugar no salto em distância