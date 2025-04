Equipe de Três Lagoas conquista oito medalhas e é destaque no Circuito Estadual de Xadrez

Campo Grande sediou a primeira etapa do “Circuito Estadual de Xadrez Escolar” promovido pela Federação de Esporte Escolar de Mato Grosso do Sul (Feems). O evento reuniu 209 atletas de diversas cidades do estado, nos dias 26 e 27 de abril, consolidando-se como uma das maiores competições escolares da modalidade.

Representando Três Lagoas, a delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) composta por 18 enxadristas, divididos nas categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-17, brilhou no torneio. Ao final da etapa, a equipe conquistou oito medalhas, com destaques para títulos de campeão e excelentes colocações em diversas categorias.

O professor Rodrigo Oliveira, responsável pela delegação, celebrou os resultados. “Estamos colhendo os frutos de um treinamento a longo prazo. Queremos agradecer a todos os envolvidos na competição. Com o crescimento da modalidade em nosso município, conseguimos, junto à Feems, trazer a próxima etapa do circuito para Três Lagoas. A competição acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro, com previsão para reunir cerca de 300 jogadores.”

CONFIRA OS DESTAQUES DE TRÊS LAGOAS:

Sub-08 Masculino

*Vice-campeão: Janzen dos Santos

Sub-10 Masculino

*Campeão: Estevão Janzen dos Santos

3º lugar: Miguel Paro Mendonça Miura

8º lugar: Heitor dos Santos Alves

Sub-12 Masculino

3º lugar: João Ribeiro Marchesi