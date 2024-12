Equipes de transição finalizam relatório para continuidade administrativa

Na terça-feira (17), foi concluído o relatório final da transição de mandato entre as gestões do atual prefeito, Angelo Guerreiro, e do prefeito eleito, Cassiano Maia. O documento busca garantir a continuidade administrativa e orientar as primeiras ações da nova gestão.

O coordenador da equipe do prefeito eleito, Diogo Ferrari, destacou a eficiência no atendimento das solicitações e agradeceu o trabalho conjunto realizado por secretários e equipes técnicas. Segundo ele, a colaboração foi essencial para garantir transparência e organização no processo.

Após a conclusão, o relatório foi oficialmente entregue ao prefeito eleito, Cassiano Maia, que assumirá o mandato em 2025. Angelo Guerreiro ressaltou que o documento será fundamental para embasar as decisões iniciais da nova gestão, especialmente no primeiro trimestre do próximo ano.

Soyla Garcia, coordenadora da equipe de transição da atual gestão, destacou que o processo foi conduzido de forma transparente, com reuniões regulares e troca de informações sobre processos administrativos e jurídicos.

O relatório também será enviado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), assegurando conformidade com as normas legais e transparência nas ações de governo.