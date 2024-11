Escola Estadual Dom Aquino Corrêa celebra sucesso em projetos socioambientais

A Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, em Três Lagoas, comemorou o sucesso de três projetos socioambientais que promoveram a educação científica, sustentabilidade e cidadania. Os projetos foram desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar MS) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

O projeto, denominado de ‘Meninas na Limnologia’, foi realizado em parceria com o Laboratório de Indicadores Ambientais da UFMS. As estudantes do ensino médio participaram dos encontros no campus universitário e atividades de campo, concluindo com uma aula para estudantes do ensino fundamental sobre parâmetros e proteção das águas do município.

Outro projeto desenvolvido, denominado ‘Agrinho’, foi uma parceria com o Senar de MS e envolveu estudantes dos 8º e 9º anos em atividades relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade e cidadania. Foi apresentado na Feira de Tecnologias Engenharias e Ciências De Mato Grosso Do Sul (Fetec-MS), que abordou a importância da redução de resíduos nos ambientes escolar e residencial. O projeto foi financiado pela Fundect e resultou em mais de uma tonelada de resíduos reciclados.