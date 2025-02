Escolas Estaduais de Três Lagoas aderem a programa de incentivo ao mercado de trabalho

Estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) de Três Lagoas (MS) estão conciliando estudos e trabalho por meio do Programa de Aprendizagem Profissional (PAP) que já conta com 11 escolas participantes no município. A iniciativa oferece mais de 20 opções de cursos, preparando os jovens para diferentes áreas do mercado.

A Escola Estadual João Magiano Pinto foi pioneira na adesão ao programa, seguida pela Dom Aquino Correia em 2022. Em 2025, mais nove unidades educacionais passaram a integrar o projeto, permitindo que um número crescente de alunos desenvolva habilidades profissionais enquanto ainda cursam o ensino médio.

Para a diretora Lourdes Neres, o programa ajuda os estudantes a descobrirem as vocações sem prejudicar o desempenho escolar. “Isso prova que trabalhar não atrapalha os estudos. O importante é o aluno ter foco e se dedicar“, afirmou.

A estudante Larissa Ferreira, por exemplo, conquistou o quarto lugar em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) enquanto trabalhava como jovem aprendiz. “Foi um desafio, mas valeu a pena cada esforço“, disse.