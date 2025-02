Esgotos transbordam devido a descarte irregular

Constantemente, Três Lagoas enfrenta problemas com o transbordamento de esgoto em diferentes pontos. Nesta semana, foi a vez dos moradores do Condomínio Bem Te Vi, no bairro Novo Oeste, lidarem com esse transtorno. O motivo, no entanto, não está na rede em si, mas no mau uso por parte da população.

Assim que acionada, a empresa responsável pela manutenção da rede coletora de esgoto esteve no local e identificou que a obstrução foi causada pelo descarte irregular de pedaços de madeira na caixa de inspeção do bloco. O sistema de esgoto é projetado exclusivamente para receber água servida de pias, banheiros, vasos sanitários e tanques. Contudo, o despejo de materiais inadequados, como plástico, madeira, absorventes, cotonetes e fraldas, tem causado obstruções recorrentes.