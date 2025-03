Especialistas alertam para a importância do sono na saúde e qualidade de vida

No Dia Mundial do Sono, celebrado em 14 de março, especialistas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) destacam a importância do sono para a saúde física e mental, além de orientações para melhorar sua qualidade.

A médica Amanda Lira, especialista do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas (Hupaa-Ufal), explica que o sono é um processo fisiológico essencial para o descanso e a reparação do organismo. Para ser restaurador, deve ter equilíbrio nas fases e uma duração média de oito horas diárias.

Distúrbios do Sono e Prevenção

A especialista alerta que os cuidados com o sono começam durante o dia, e não apenas na hora de dormir. Medidas como a prática regular de atividades físicas, a redução do uso de telas à noite e a limitação do consumo de bebidas estimulantes contribuem para um sono de melhor qualidade.

Entre os principais distúrbios do sono, a apneia obstrutiva é um dos mais graves, pois causa interrupções na respiração durante o descanso, reduzindo a oxigenação e aumentando riscos cardiovasculares e neurológicos. O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, uso de aparelhos como o CPAP e, em alguns casos, cirurgias.

Impacto do Sono na Saúde

Segundo Manoel Sobreira, neurologista especialista em Medicina do Sono do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), o sono desempenha papel fundamental na imunidade, na produção hormonal e na cognição.