Estudantes em Três Lagoas relatam facilidade com tema da redação do Enem 2024

A primeira etapa do Enem 2024 foi realizada no domingo (3). No primeiro dia, os candidatos são expostos a questões da área humana e realizam uma redação. Neste ano, o tema da dissertação foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Dessa forma, ao abordar temas relevantes como o preconceito racial no país, alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Três Lagoas, relataram facilidade com as alternativas e, principalmente, com o conteúdo da redação.

A aluna Bianca Soares, do terceiro ano do ensino médio de Eletrotécnica, comentou sua estratégia durante a prova e como os estudos em sala de aula foram essenciais. “Era mais sobre ler os textos com calma; tem tempo cronometrado, mas tudo vai na calma. Os temas eram afro-brasileiros, então tive muita tranquilidade com isso, porque aqui no Instituto a gente foca muito nesses tópicos nas aulas de Sociologia e História. Tenho duas áreas específicas que pretendo cursar: Contabilidade ou Engenharia Elétrica”.