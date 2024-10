Estudante três-lagoense é pré-selecionada para Olimpíada Internacional de Astronomia

Uma aluna do terceiro ano da Escola Estadual Fernando Corrêa, em Três Lagoas, se tornou destaque após conquistar diversas medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A estudante, que começou a se interessar por astronomia após a primeira participação na OBA, foi recentemente pré-selecionada para a edição internacional da competição.

Beatriz Dias, de 17 anos, que sempre estudou em escola pública, acumula conquistas notáveis desde 2019, quando obteve a primeira medalha de prata na OBA. Nos anos seguintes, o sucesso só aumentou: foi medalhista de ouro em 2021, 2022 e, mais recentemente, em 2024. Esses resultados a levaram a ser pré-selecionada em duas ocasiões, em 2022, e neste ano, para a competição internacional de astronomia. Além de receber convites para a Jornada Espacial em São José dos Campos, um evento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que oferece treinamento avançado e experiências únicas para esses jovens.

Inspirada por nomes da ciência como Carl Sagan e Stephen Hawking, Beatriz conta que sua paixão pela astronomia nasceu por acaso: “Eu não conhecia muito bem essa área até fazer a OBA pela primeira vez. Aí eu comecei a consumir conteúdo de divulgação científica, no YouTube, nas redes sociais, e fui comprando livros, por exemplo, do Carl Sagan, do Stephen Hawking, e comecei a ver que era tudo muito fascinante”, enfatizou a estudante.