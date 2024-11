"Eu achei que não tinha chance" disse ganhador da promoção 'A Casa dos Sonhos'

Após vencer a promoção “A Casa dos Sonhos” do Grupo RCN, Aparecido Marques, de 59 anos, é o novo proprietário da residência, que foi almejado por muitos. Natural de Euclides da Cunha, interior de São Paulo, Aparecido mora em Três Lagoas há seis anos, onde vive com sua esposa, Rosenilda Aparecida Marques, no bairro São João. O casal, juntos há 26 anos, ainda morava em uma casa alugada, mas agora comemora a conquista de um imóvel próprio.

Operador florestal de profissão, Aparecido se mudou para Três Lagoas para ficar mais perto dos filhos. A oportunidade de concorrer à casa surgiu após uma compra no valor de R$ 150 em ração no pet shop Cat e Dog, localizada a 20 metros da residência alugada, que morava o ganhador. Após a compra, o finalista cadastrou-se na promoção e participou de todas as etapas da promoção.