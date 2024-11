EVAM conquista título no voleibol feminino dos Jogos Abertos Três-Lagoenses

A Escola de Vôlei Adilson Machado (EVAM) conquistou o título de campeã no voleibol feminino dos Jogos Abertos Três-Lagoenses (JATS) e da V Copa Sejuvel 2024. A final ocorreu na terça-feira, 26 de novembro, no Ginásio Municipal ‘Cacilda Acre Rocha’ e foi marcada por grande emoção. A EVAM venceu a Retífica Dom Bosco em um jogo equilibrado, decidido no tie-break, com parciais de 22/25, 25/23 e 15/10.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Conexão Master venceu a equipe da APAS por 2 sets a 0, com parciais de 14/25 e 7/25. Os JATS/V Copa Sejuvel, promovidos pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL), começaram em 15 de novembro e terminaram com a final do voleibol feminino, totalizando 640 atletas e 60 dirigentes, com competições também nas modalidades de futsal e basquete.

Classificação Final – Voleibol Feminino: