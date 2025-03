Evento debaterá políticas públicas e direitos das mulheres na 'Ocupação 262'

Neste sábado, mulheres do assentamento da BR-262, na saída para Brasilândia, participarão do primeiro evento voltado às suas necessidades e direitos. A iniciativa é organizada por Aldina Rosângela e tem como objetivo principal conscientizar sobre políticas públicas e promover o empoderamento feminino.

O encontro contará com a presença de advogadas e terapeutas, que oferecerão informações sobre direitos das mulheres e orientação em casos de violência. Aldina também compartilhará sua história de superação, destacando os desafios enfrentados por muitas mulheres na busca por dignidade e igualdade.

Atividades e suporte legal

O evento oferecerá uma programação diversificada, incluindo um jantar especial para as participantes, atividades recreativas para crianças e sorteios de brindes. Além do momento de confraternização, será uma oportunidade para que as mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio.