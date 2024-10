Exames e vacinas serão ofertados em plantão do programa IST/Aids de Três Lagoas neste sábado

Neste sábado (26), o Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais de Três Lagoas estará de plantão para atender a população das 7h às 13h. A ação, promovida todo último sábado do mês, busca facilitar o acesso aos serviços de saúde para quem não pode comparecer durante a semana. Neste mês, o plantão faz parte das atividades do “Outubro Rosa”, com foco na saúde da mulher e na conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

Durante a ação, haverá consultas multiprofissionais, além de vacinação contra Hepatite B, Influenza, HPV e outros imunizantes. Serão realizados também exames de Papanicolau e testagens para hepatite B e C, HIV e sífilis. O público terá acesso a orientações sobre PEP (Profilaxia Pós-Exposição), PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), autotestes, e haverá distribuição gratuita de preservativos, gel lubrificante e materiais informativos.