Família pede ajuda para comprar cadeira de rodas para criança em Três Lagoas

Uma família de Três Lagoas está pedindo ajuda para adquirir uma cadeira de rodas para a pequena Haaby, de apenas 3 anos, que enfrenta dificuldades de mobilidade devido à paralisia cerebral. Haaby nasceu prematura, fruto de uma gestação gemelar complicada, e desde cedo precisou lutar pela vida.

A dona de casa, Tatiane Targa, mãe de Haaby, relata os desafios enfrentados desde a gestação. Aos seis meses de gravidez, ela foi diagnosticada com pressão alta e diabetes gestacional. “Fui fazer um ultrassom de rotina e descobri que as meninas estavam em sofrimento fetal. Minha pressão estava 23, e os batimentos delas quase não eram detectados”, conta.

Haaby e sua irmã gêmea nasceram prematuras, mas Hanna faleceu seis dias depois. Após três meses internada em Campo Grande, Haaby retornou a Três Lagoas com a mãe. Com um ano de idade, a criança foi diagnosticada com paralisia cerebral devido às complicações do nascimento.

Agora, Haaby depende de um carrinho de bebê ou do colo da mãe para se locomover. A dificuldade em caminhar e a dor constante nas pernas tornaram urgente a necessidade de uma cadeira de rodas. Embora esteja na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), a previsão é de mais de um ano para receber o equipamento.