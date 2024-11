Fanfarra da Apae realiza apresentação na AABB de Três Lagoas neste sábado

A fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Três Lagoas se apresentará para a comunidade local, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), neste sábado (9) ás 8h. A fanfarra é composta por alunos da APAE, jovens e adultos, que demonstram o talento com instrumentos musicais.

O evento será realizado no dia 27 de novembro, às 19h, na Feira Central.

Durante entrevista ao RCN Notícias, sobre a campanha de Natal realizada pela Apae, o diretor da instituição, Nelson Torres, aproveitou a oportunidade para falar sobre a próxima apresentação da fanfarra dos alunos. “Nós estamos fazendo com que eles participem do mundo lá fora, coisa que pode ser mais difícil, devido as condições das famílias”, explicou Torres.