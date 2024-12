Festival de comida começa nesta segunda na Feira Central

A Feira Central de Três Lagoas completa três anos desde a inauguração do novo prédio, que há poucos anos, ocorria em barracas externas na avenida Rosário Congro. Para comemorar a data, os feirantes promovem a 2º do Festival de Comida de Feira, que começa nesta segunda-feira (2) e vai até o dia 11 de dezembro, com pratos a preços especiais.

Cerca de 3 mil pessoas passam pela feira nos dias de funcionamento, segundas, quartas, sextas e sábados, e a expectativa é que o número aumente durante o festival.

O administrador da Feira Central, Edivaldo Félix, destaca que o novo pavilhão tem atraído mais famílias, oferecendo conforto e opções gastronômicas variadas. Ele ressalta que a estrutura permite o funcionamento da feira mesmo em dias chuvosos, garantindo um espaço seguro e valorizado pela população.